Terelu Campos, contundente tras el triunfo de Olga Moreno: “No me alegro de nada, me alegro de estar viva”

Son muchas las veces que hemos visto al clan Campos ser críticas con Olga Moreno en los platós de televisión y es que las hermanas no soportan cuando la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ habla de Rocío y David Flores como si fuesen hijos suyos. Por eso, en muchas ocasiones han sido bastante claras.

En este caso, hemos hablado con Terelu Campos y nos ha mostrado su tristeza al ver que el público ha elegido a Olga Moreno como la ganadora del concurso: “No me alegro de nada, me alegro de estar viva”. Ni la ha felicitado ni piensa hacerlo: “Sería ser una cínica”.

Sobre la sentencia que acaba de ganar Olga a Rocío Carrasco: “No sé nada de sentencias, me quiero ir a mi casa. No voy a opinar de algo que no sé. No tengo ni idea”. Eso sí, la colaboradora de siente muy feliz de que su hermana Carmen Borrego ahora vaya a participar en un programa de cocina: “Pues claro, que ella hago lo que considere. Carmen es una excelente cocinera, una maravillosa cocinera. Mucho mejor que yo”.

La hija de María Teresa Campos ha querido mandar un mensaje para todos los que se han preocupado por su madre: “No le pasa nada, quería estar en su casa. Mi madre ya tiene una edad corazón. Lo que debéis es dejarla en paz, quiere estar tranquila y que nadie le moleste, creo que con 80 años se lo merece”.