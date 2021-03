Telecinco cesa inmediatamente a Antonio David tras el documental de Rocío Carrasco

Sin duda alguna la reaparición de Rocío Carrasco en los medios de comunicación para contar su verdad a través de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha tenido una gran repercusión en nuestra sociedad, pero sobre todo en el mundo de la prensa del corazón donde Antonio David Flores ha sido uno de los grandes perjudicados.

Tachado de maltratador por parte de la que fuera su mujer y madre de sus dos hijos, ‘La Fábrica de la Tele’ y ‘Sálvame’ han decidido prescindir del trabajo de Antonio David como colaborador en cualquier de sus programas apoyando así la versión que ha contado Rocío Carrasco después de muchos años se silencio absoluto.

Esta decisión, que ha sido aplaudida por muchos de los compañeros del ex Guardia Civil, también está suscitando algunas críticas por parte de otros colaboradores que no terminan de entender este rechazo absoluto hacia Antonio David. “¿Es cierto que la condición que pusieron Rocío Carrasco y Fidel Albiac para grabar la serie, es la expulsión de Antonio David de todos los programas de Telecinco?” ha escrito la periodista Rosa Villacastín en Twitter. Por su parte también María Patiño ha utilizado las redes sociales para mostrar su opinión tras la polémica emisión del documental: “Fidel Albiac argumentó problemas psicológicos para ganarme en los tribunales. Me escucharon y gané. Y como dice Antonio Rossi, hoy sólo hay un ganador, Él”.