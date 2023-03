Susto de hospital para Tomás Páramo y María García de Jaime

Tomás Páramo y María García de Jaime hacían saltar todas las alarmas esta semana cuando confesaban por redes sociales que se encontraban en el hospital debido a un fuerte dolor de la influencer.

Los seguidores enloquecían pensando que podría tratarse del nacimiento de su tercer hijo, Fede, pero lo cierto es que se trataba de un cólico que le ha tenido varios días ingresada.

Europa Press hablaba con el influencer este sábado en la corrida de toros en Illescas y, mucho más relajado, nos comentaba cómo se encontraban después del susto vivido esta semana: “Gracias a Dios está recuperada, se le ha pasado el cólico y esperando que en cualquier momento, en las próximas semanas, nazca”.

Tomás nos explicaba que “María no se queja nunca”, pero “el martes por la noche se puso horrible, llorando y tal” y eso hizo que cogieran lo justo y necesario, y se marcharan al hospital: “nada nos fuimos para el hospital, esta semana hemos estado allí y el bebé está fenomenal, se ha quedado en un susto fenomenal y esperando”.

El matrimonio no estuvo presente en los ‘Premios Ídolo’ por este motivo, algo que nos comentaba el propio Tomás: “estábamos en el hospital y teníamos un viaje de trabajo que tuvimos que cancelar, por razones obvia, pero todo lo que sea para apoyar nuestra profesión estaríamos” y nos aseguraba que “cada uno tenía sus cuestiones supongo la mayoría laborales y los que no ya lo han dicho no hay nada más, lo desconozco, la verdad, no sé qué deciros más”.