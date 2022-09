Susana Molina sobre la decisión de Anabel Pantoja de mudarse con Yulen Pereira: “Ella tiene que ordenar la cabeza”

Desde el primer momento Susana Molina, amiga íntima de Anabel Pantoja, ha sabido que la relación entre la sobrina de Isabel Pantoja y Yulen Pereira iba muy en serio. Y es que Anabel se dejó llevar en la isla guiada por sus sentimientos, algo que parece que de momento le ha salido bien ya que su relación con el esgrimista va por buen camino.

Sin embargo, Susana Molina nos ha sorprendido asegurando que su amiga podría demorar la decisión de quedarse en Madrid para vivir con Yulen hasta finales de año: “Él sí está en Madrid, ella tiene que ordenar la cabeza. Está que no para, quería disfrutar e imagino que cuando vaya acabando el año, tomará una decisión”.

Debido al poco tiempo que duró junto a Omar Sánchez tras su boda, prefiere no opinar si habrá boda o hijos con Yulen: “Yo qué sé, después de la boda anterior, ya no digo nada. Con Anabel nunca se sabe”.

Susana asegura que su amiga está en uno de sus mejores momentos a nivel personal: “He estado con ella, con él muy poco pero la veo muy feliz, renovada física y mentalmente”. Conoce poco a Yulen Pereira pero le da su aprobado por ser un chico muy atento de su amiga: “He estado con él quince minutos. Por lo que me cuenta ella, me parece que es súper amable, que está súper atento. Creo que está un poco callando bocas, que la gente estaba sobre todo, es muy detallista con ella, está en todo”.

También defiende que Anabel Pantoja no ha intentado hacer daño a Raquel Lozano ni sacar provecho de ello: “Precisamente creo que ella se ha mantenido al margen, sabe perfectamente cómo actúa en estos casos porque no viene de nuevas. Quizás de la otra parte han intentado buscar y no lo han encontrado para nada”.

Susana Molina desmiente que vaya a casarse: “Esto fue que un día se me fue la mano con las copitas, había una cámara y dije que me encantaría casarme. No hay pedida ni hay nada, no”. Le encantaría pasar por el altar pero no está en su agenda todavía: “Me gustaría, pero por ahora no está en los planes”.