¿Suenan campanas de boda para Isa Pantoja y Asraf?

Los rumores de una inminente boda persiguen a Isa Pantoja y Asraf Beno desde que empezaran a publicar, hace unos días, misteriosos mensajes en sus respectivas redes sociales hablando de algo muy importante que pasaría en el mes de septiembre. Sin querer desvelar más detalles sobre este acontecimiento vital para ellos pero secreto para el resto de los mortales, también se ha especulado con un embarazo de la hija de Isabel Pantoja.

Chabelita ha visitado “El programa del verano” después de dos semanas de ausencia. Sus crípticas respuestas, echando balones fuera y sin querer confirmar o desmentir, no han hecho más que acrecentar los rumores sobre su boda con el modelo, con el que acaba de celebrar año y medio de amor.

Isa, tras la insistencia de sus compañeros, desvelaba que “no creo que diga nada hasta que llegue septiembre porque soy muy supersticiosa y a ver si no se va a cumplir. Es un proyecto personal, que me influye a mí y a todos. Es un proyecto de vida. Me cambiarán muchas cosas”.

Eso sí, entre risas, intentaba hacernos creer que Asraf todavía no le había pedido matrimonio después de haber hablado muchas veces de pasar por el altar. “Antes era él pero con todo este revuelo, ahora soy yo la que le dice que no me lo pide”, confesaba una sincera Isa.

Lo que sí tiene claro es que, cuando llegue el gran día, su padrino será su hermano, Kiko Rivera. Su madre, Isabel Pantoja, “por supuesto” que estará presente, algo que Dulce “tendrá que entender porque mi madre es mi madre” y “ya habrá más días”, desvelando involuntariamente que podría hacer dos celebraciones para celebrar su enlace con Asraf y no causar tensiones innecesarias entre la tonadillera y su archienemiga Dulce.

Tras el programa, Isa se iba a comer con su enamorado. Eso sí, bastante más parca en palabras cuando no se encuentra en el plató en el que colabora, la influencer sigue mantiendo el misterio acerca de ese proyecto personal que estamos deseando descubrir.