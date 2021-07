Sorprendentemente, esta es la persona que debía haber ganado ‘Superviviente’, según Tom Brusse

Tom Brusse se jugó la final de ‘Supervivientes’ con Olga Moreno y se quedó a las puertas. Finalmente fue la mujer de Antonio David Flores quién logró colarse primero entre los tres finalistas junto Melyssa Pinto y Gianmarco Onestini para alzarse con la victoria absoluta de esta edición del afamado concurso.

El ex de Melyssa Pinto y Sandra Pica, que ha tenido sus más y sus menos con la sevillana en Honduras, no ha hecho esperar su reacción al polémico triunfo de Olga Moreno que tantos estragos está levantando entre la audiencia y seguidores del resto participantes. Le preguntamos a Tom si ve a Olga una justa ganadora y su respuesta no ha dejado lugar a dudas “Para mí... ¡No!”, afirmó con mucha rotundidad y seguridad, ya que para él la justa ganadora era “Melyssa”, con la que ha podido acercar posturas y limar asperezas en los Cayos Cochinos después de que su relación se viera truncada en ‘La isla de las tentaciones’.

Pero Tom no cree que detrás de la victoria de Olga haya tongo, ya que la organización y la productora del rality, Bulldog, goza de su plena confianza y así ha querido dejarlo constar: “confío en el programa”.