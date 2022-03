Sonia Ferrer desvela su secreto mejor guardado

Después de un año de intensa relación en el que se han dado cuenta que están hechos el uno para el otro, Sonia Ferrer y Sergio Fontecha comenzaron 2022 anunciando a bombo y platillo su boda. Un momento muy especial del que la presentadora ha ido avanzando pequeños detalles en las últimas semanas. Hasta ahora sabíamos que va a ser una ceremonia civil, que la hija de la comunicadora va a tener un papel proagonista en el enlace y que la pareja estaba buscando una finca a las afueras de al capital para poder celebrar su amor con sus seres queridos.

Pero, como la ex de Escassi confesaba resignada, estaban teniendo muchos problemas para encontrar el lugar ideal para darse el ‘sí quiero’ y, en consecuencia, fijar la fecha del gran día. Algo fundamental que por fin han concretado, como Sonia ha desvelado radiante en el desfile de Hannibal Laguna en la MBFWM, en el que se ha dejado ver posando con un espectacular diseño del modisto, con el que mantiene una gran amistad y que la viste desde hace muchos años.

- CHANCE: ¿Confiarías en Hannibal Laguna para el diseño de tu vestido de novia?

- SONIA: A ver, en Hannibal Laguna se puede confiar para que te diseñe cualquier cosa, de verdad, porque es fantástico así que no lo sé todavía.

- CH: ¿Cómo llevas lo de la boda?

- SONIA: Lo que sí sé ya es la fecha que la acabo de saber. De hecho, era importantísimo eso y ha sido complicadísimo para mí encontrar una fecha porque todas las ceremonias del 2020 se pasaron al 2021 y al 2022 con lo cual estaba todo hasta arriba. Además, quería celebrarlo cerca de casa en algo campestre donde yo pudiera llevar a mis animales y quería unos requisitos, pero ya lo tengo. El 30 de julio.

- CH: ¿30 de julio?

- SONIA: Sí, ya tengo fecha. Estoy tan contenta y ahora por fin puedo ya hacer invitaciones y enviarlas a mi gente las invitaciones porque claro...

- CH: ¿Has pensado en el vestido?

- SONIA: Pues no* Todavía no va nada, pero es que hasta que no supiese si me casaba en verano porque yo quería en verano, pero evidentemente si no conseguía pues no lo iba a dejar para el verano siguiente y me habría casado en invierno. No he querido pensar en nada del vestido ni nada porque no sabía si me podría casar en verano. Ahora ya lo sé, pero es que lo acabo de saber o sea que*

- CH: Te vemos emocionadísima, ¿él cómo está?

- SONIA: Él está feliz también y muy nervioso también porque no queda nada, hay que organizarlo todo todavía.

- CH: Él es muy organizado, ¿no?

- SONIA: Sí, pero yo también y eso es fantástico. De hecho, eso es maravilloso y se nota en todo, en la convivencia y en todo. Un ordenado tiene que vivir con alguien ordenado sino se vuelve loco.

- CH: ¿La fecha es lo único que tienes?

- SONIA: La fecha y el lugar, una finca que está cerca de casa entre Valdemorillo y El Escorial, es una finca de Inbodas que son los que me organizan todo y la verdad que con su ayuda es todo mucho más fácil, pero aun así hay que ponerse manos a la obra ya.