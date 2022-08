Sofía Suescun: “Mi madre está muy grave y puede morir en cualquier momento”

Alejada de la televisión tras convertirse en uno de los rostros más populares de Mediaset y hacerse con la victoria en ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’, Sofía Suescun reaparece en la portada de la revista Lecturas con una extensa entrevista en la que, además de mostrar por primera vez su impresionante chalet valorado en un millón de euros, revela el grave problema de salud que padece su madre, Maite Galdeano.

Y es que la navarra tiene un “cáncer en la sangre que puede segar su vida en cualquier momento” confiesa su hija, que no quiere ni pensar en la posibilidad de perder a la persona más importante de su vida: “Mi madre es mi todo. No me imagino sin ella, se me caería el mundo encima” reconoce en la exclusiva.

Una enfermedad de la que ninguna había hablado hasta ahora, aunque Maite la padece desde los 37 años.

“Le salió muy pronto y es un mal muy traicionero porque te puede dar un trombo de pronto” explica, sin entrar en detalles sobre un cáncer que, explica, es “muy poco frecuente y se transmite de padre a hija”.

Siempre positiva e intentando quitar hierro a sus problemas, Galdeano nunca ha hablado de esta grave enfermedad, aunque sí contó hace varios años que padece fibromialgia, una afección que le produce dolores generalizados, cansancio y bajones anímicos.