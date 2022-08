Shakira explota ante las imágenes de Piqué con su nueva novia

Después de meses de intensos rumores, Gerard Piqué ha decidido dejar de ‘esconderse’ y vivir con naturalidad su relación con Clara Chía, la joven catalana de 23 años que habría provocado su separación de Shakira el pasado mes de febrero. Y el escenario escogido por el futbolista para ‘oficializar’ su historia de amor ha sido el concierto que Dani Martín ofreció hace unos días en La Cerdanya.

Completamente desatado, el barcelonista dio rienda suelta a su pasión con su nueva novia, derrochando bailes, besos apasionados, risas y miradas cómplices durante toda la noche, como desveló este fin de semana ‘Socialité’ en exclusiva y este lunes ha ampliado con imágenes inéditas ‘El programa del verano’.

Pletórico, Piqué dejó a un lado el hermetismo que siempre ha rodeado a su vida privada para disfrutar de su novia por primera vez ‘públicamente’ y lo hizo, además, delante de sus padres, con los que Clara Chía parece tener una buena relación.

Unas imágenes en las que el futbolista se muestra despreocupado y, sobre todo, muy enamorado de la joven que ahora se confirma que habría sido el detonante de su separación de Shakira. Tal y como ha revelado Adriana Dorronsoro en ‘El programa del verano’, la colombiana era conocedora de las infidelidades de Piqué, al que siempre perdonaba sus deslices porque estaba muy enamorada.

Sin embargo, la llegada de Clara -una camarera de 23 años a la que el defensa conoció en febrero- lo cambió todo. Sus citas románticas y el hecho de que le diese trabajo en su empresa hizo que la cantante tomase conciencia de que no era un “capricho” más de Piqué y dijese ‘hasta aquí’, tomando la dolorosa decisión de romper su relación.

Y ahora, al descubrir que no solo sigue su historia de amor con Clara sino que ha presumido de su novia y su felicidad en el concierto de Dani Martín, Shakira ha entrado en cólera y va a ponerle las cosas más difíciles al culé de cara al juicio de su separación porque ha roto un pacto al que llegaron tras su ruptura. Y es que al parecer, la colombiana y Piqué habrían acordado no dejarse ver en público junto a sus parejas hasta pasado un año de su ruptura; algo que, como vemos, el defensa no ha respetado.

“Shakira ha llevado muy mal la separación porque ha estado muy enamorada y estas imágenes, y precisamente con esta chica que fue el detonante de su ruptura, no le han sentado nada bien. Es una exhibición que le incomoda” ha contado una fuente cercana a la artista a ‘El programa del verano’.

Unas imágenes que además podrían “enturbiar” más el ambiente de cara al inminente juicio en el que se verán las caras Shakira y Piqué en septiembre al ser incapaces de llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, en el que la colombiana no piensa poner las cosas fáciles al futbolista demostrando que es ella quien está volcada en los pequeños y hace una vida más familiar. ¿Se avecina batalla legal?