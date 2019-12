Mucho se ha hablado desde que entró Antonio David en la casa de GH VIP 7 de la relación que este tenía con Rocío Jurado. Recordemos que ‘La más Grande’ confesó en un programa de televisión fuera de España que el concursante no tenía, supuestamente, un buen trato con la madre de sus hijos y que este fue el principal problema por el que decidieron zanjar su matrimonio.

Este jueves, tras la salida de Antonio David de la casa de Guadalix de la Sierra, el concursante ha aclarado la polémica y ha querido zanjar todo tipo de rumores. Amador Mohedano se puso en contacto con él días antes de la muerte de Rocío Jurado para transmitirle un mensaje de ella: “A mi hermana le quedan pocos días de vida, me ha hablado de ti. Me ha dicho que se va tranquila porque sabe que sus nietos van a estar bien cuidados”.

Esto cambiaría completamente la historia que siempre se ha contado en los medios de comunicación sobre la mala relación que había entre la cantante y el padre de sus nietos y es que viendo cómo han ido evolucionando las tramas en esta familia, tiene cierta credibilidad el testimonio del concursante.

Se ha hecho cargo de sus dos hijos desde el primer momento que estos dos decidieron quedarse con él y no con su madre, Rocío Carrasco. Y por las palabras que ha emitido entre las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra, parece que tenía muchísimo cariño a Rocío Jurado. De hecho, siempre ha confesado que tanto su hija Rocío Flores como David, son fans absolutos de las canciones de esta.

De esta manera, conocemos ya las dos versiones sobre la relación que tuvieron en su día Rocío Jurado y Antonio David Flores. Lo que no quiere decir que no tuvieran sus diferencias en algunos momentos: “Supongo que Rocío me hubiera visto en la casa de GH, tampoco lo hice tan mal con ella, me equivoqué en algunas cosas. Ella también se equivocó conmigo en algunas cosas pero era algo normal”.