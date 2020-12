La familia Pantoja siempre ha dado mucho de qué hablar siendo protagonista de todos los programas del corazón. Ese protagonismo no ha sido gratuito, ya que a base de exclusivas, han ganado jugosas ganancias.

Tras participar en ‘La casa fuerte 2’ Isa Pantoja ha conedido una entrevista en exclusiva a una revista para hablar de su madre y dar su opinión sobre lo sucedido y según ha desvelado El programa de AR, la hija de la tonadillera llenará sus bolsillos. Alessandro Lecquio ha explicado que “Ha cobrado un pastón, estamos hablando de unos 30.000 euros”, aunque su compañera Beatriz Cortázar aseguraba que incluso la cantidad es más elevada.

Detallaba que en esa entrevista va a dar una exclusiva en la que se explican las claves de por qué no ha ido a Cantora. Pepe del Real ha añadido que "Me dicen que Isabel no quiere coger el teléfono a su hija porque está molesta por lo que ha dicho Asraf, por lo que Isabel hace saber a las personas que le rodean, que no va a permitir que él hable así de la familia".