Tras el reciente susto de salud que nos dio hace tan solo unos días por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia, Sara Carbonero ha demostrado que se está recuperando a la perfección en su vuelta al trabajo. Cumpliendo con su compromiso profesional con Radio Marca donde ha recuperado su faceta de periodista, Sara Carbonero llegó a la radio de lo más ilusionada por retomar cuanto antes esta nueva etapa profesional.

“He llegado un poco como las muñecas de famosa al portal, pero estoy fenomenal y muy bien” comenzaba diciendo la periodista al comienzo de su sección ‘Que siga el baile’. Sin duda alguna este programa ha sido de lo más especial para Sara ya que, además de su vuelta al trabajo, la periodista tenía como invitados a los componentes de ‘Tu otra bonita’, el grupo del que Sara ha sacado el nombre de su sección.

A pesar de la intervención de urgencia por la que tuvo que ser ingresada el pasado fin de semana, Sara ya está de vuelta en casa donde está recibiendo todo el cariño y las atenciones de sus seres más cercanos ya que tanto su hermana Irene Carbonero como su íntima amiga Isabel Jiménez han estado muy pendientes de la evolución de la periodista. Aunque los rumores de distanciamiento entre Sara e Iker Casillas no se han dejado de suceder desde que regresaron a Madrid, lo cierto es que el ex portero del Real Madrid no se ha separado de su mujer en ningún momento.