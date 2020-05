Sara Carbonero deja atrás su año más difícil y sorprende con su cambio de imagen

Justo hace un año, Sara Carbonero confesaba que le habían intervenida por un cáncer de ovario. Esta noticia llegaba como un jarro de agua fría, en el seno familiar tras el infarto de su marido Iker Casilla en marzo.

A sus 35 años, la periodista pasaba este momento rodeada de toda su familia y amigas como su Isabel Jiménez. Gracias a eso y a la fuerza de voluntad ha intentado no perder la sonrisa. Para la pareja pasaban que el verano era bien diferente entre médicos, pruebas, incertidumbres: "De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado" explicaba Sara Carbonero en su perfil. La periodista deportiva ha permanecido alejada del foco mediático llevando con la máxima discreción posible su recuperación. Este 26 de mayo de 2020, Sara Carbonero ha querido lucir su nuevo cambio de look con el que está guapísima un corte de pelo garçon o mullet que seguro que como todo lo que hace, se convierte en tendencia.