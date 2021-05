Samira contraataca a Ágatha Ruiz de la Prada

Mucho se ha hablado de Samira en esta semana tras verla al lado de Luismi el domingo pasado yendo a los toros... se han dicho muchas cosas de la extronista y ella ha explotado esta mañana en ‘Socialité’ y ha hablado alto y claro. Además ha respondido a todo lo que ha dicho de ella Ágatha Ruiz de la Prada en televisión y ¡atención! porque no se ha cortado ni un pelo.

“Estoy indignada por el cartelito que pusisteis en ‘Socialité’ porque afirmáis que me voy con hombres mayores para sacar beneficio. Quiero dejar claro que yo jamás he hecho eso. Lo que se está especulando es todo lo contrario a cómo ha sido, me sentaré a hablar como tengo que hablar. Lo que están diciendo no es nada cierto sobre mi persona, tengo que aclararlo. A la gente le encanta la libertad, pero cuando hay libertinaje... Me he sentido humillada, es que no lo he hecho con ninguna mala intención y me están cayendo por todos los lados comentarios feos y la mayoría son de mujeres” empezaba diciendo Samira.

Amdemás, ha asegurado que Ágatha le ha faltado el respeto y no le ha gustado nada las palabras que ha tenido de ella en televisión: “Luego la señora esta, que me dice que iba ordinaria, perdona, pero iba súper elegante para la ocasión, no iba enseñando nada y esa mascarilla las uso siempre, me gustan esas mascarillas”.

Samira ha confirmado que nada de lo que se ha dicho es cierto: “Ha mentido él, está mintiendo esa señora y a mí lo que me está cayendo es alucinante. Voy a enseñar todo en el momento que me siente y se van a tener que callar” y le manda un mensaje a Ágatha y Luismi: “Esta señora, en primer lugar podría ser su hija, me ha denigrado. Esta señora, que yo la veía como una diseñadora top, que se siente en el ‘Deluxe’ a hablar de cosas que no saben... cuando me sienten se van a cagar, Luismi y ella, porque a mí el me ha contado cosas de ella y no he ido a hablar a ningún sitio”.

Samira ha confesado que: “Conozco a Luismi desde que tengo 20 años, es completamente mentira lo que han dicho” y además ha desvelado que: “Me he sentido utilizado por él”. Tendremos que esperar a que se siente en televisión para hablar de este tema que ha ocupado los páginas de los medios de comunicación para saber toda la verdad.