‘Sálvame’ involucra a tres conocidos toreros en peleas de gallos

El programa de Telecinco ‘Sálvame’ lleva un mes investigando en destapar uno de los escándalos más impactantes que ha descubierto el programa en sus once años de vida. Una llamada anónima les informó de que tres importantes figuras del toreo español podrían estar implicadas en un delito de maltrato animal. Se trata de Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón.

En el programa, el testigo ha contado con detalle cómo se encontró a los matadores en la pelea. “Fue un domingo en Sanlúcar de Barrameda, fue durante el confinamiento, todo el mundo sin mascarillas. Me sorprendió que se dejaran ver un espectáculo como este. No me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere”, cuenta.

En una de las fotos que ha emitido el programa se ve incluso a Padilla colocando a un gallo en el centro de la pista.

Estas peleas son ilegales en casi toda España, excepto en Andalucía y Canarias donde tienen grandes restricciones.

El espacio de Telecinco se puso en contacto con los presuntos implicados y sus entornos. Juan José Padilla negó que haya participado en esas paleas. “No estoy relacionado con el negocio, para mí no es un negocio es una afición. Llevo gallos pero no negocio con ellos. Mi pasión es mi cultura y mi cultura son también los gallos”, se defendió.

Y, por su parte, el apoderado de López Simón, indicó que el diestro no sabe “ni cuantas plumas tienen los gallos de pelea”.