Sabina, sin piedad contra el negacionista Miguel Bosé: “Es una secta”

Joaquín Sabina ya está totalmente recuperado de la grave caída que sufrió hace justo once meses durante un concierto en el Wizink Center. Su recuperación coincidió con el inicio de la pandemia de coronavirus, por lo que Sabina ha permanecido aislado durante gran parte de este tiempo para no poner en riesgo su delicada salud. Eso no le ha impedido conceder alguna entrevista. La última ha sido para la revista ‘Esquire’. En ella ha arremetido contra los compañeros de profesión que se caracterizan por propagar un discurso negacionista con el coronavirus. Entre ellos se encuentre Miguel Bosé, uno de los cabecillas que de la teoría de la conspiración que llegó a promover una manifestación en Madrid contra el uso de las mascarillas. Joaquín Sabina a asegurado que Bosé forma parte de una secta. “Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta, ha dicho el cantautor.