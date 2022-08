Rosalía revoluciona las playas de Mallorca

Dos días antes de su próxima actuación en Palma de Mallorca, la cantante ha aprovechado su estancia en la isla para disfrutar de sus playas.

Pero esta vez no ha sido por ocio, si no por trabajo, ya que la intención de la cantante no ha sido ni más ni menos que rodar el próximo videoclip de su nuevo éxito ‘Despechá’.

Un gran despliegue de medios y equipo técnico acompañaban a la artista, hecho que llamaba la atención de los transeúntes que se acercaban atónitos a comprobar que, efectivamente, era la mismísima Rosalía.

Luciendo un bikini rojo y un short vaquero, la cantante aparecía para grabar algunas de las escenas que formarán parte del videoclip de la canción del verano.

Rosalía conquistó la playa de Portixol mientras repasaba la coreografía y bailaba junto a su equipo, mostrándose también muy atenta con todos los fans que se acercaron hasta allí para verla.

Al terminar el rodaje, Rosalía no dudó en saludar a sus admiradores más jóvenes y hacerse fotografías con ellos, incluso se animó a cantar ‘Despechá’ junto a ellos, cumpliendo así el sueño de los más pequeños.