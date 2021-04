Rosa Benito se transforma ahora en ‘amiga’ de Rocío Carrasco

Este miércoles, en su reaparición pública, Rocío Carrasco contestó a las críticas y desmentidos de Rosa Benito a algunas de las vivencias que la hija de Rocío Jurado ha contado en su docuserie, reprochando a su tía - porque la sigue llamando así, mientras que a Amador se dirige por su nombre - su falta de apoyo, pero confesando que todavía la seguía queriendo.

Unas palabras que este viernes Rosa ha visto por primera vez y a las que ha contestado emocionada y dejando claro su apoyo a Rocío, a la que ha dicho públicamente que toda su familia sigue estando a su lado a pesar de las circunstancias.

Muy afectada tras escuchar a su sobrina hablando de su nula relación con su hija Rocío y de la brutal paliza que ésta le dio en el año 2012, la exmujer de Amador cree que “el cordón umbilical entre una madre y unos hijos, que son hijos no solo hija, no se rompe nunca, pase lo que pase”. Así, aunque cree que habrá que “esperar un tiempo”, Rosa confía en la reconciliación familiar, confesando a punto de romperse que “esos niños están sufriendo mucho”.

Conciliadora, y lanzando un claro mensaje dirigido a Rocío Carrasco para que se acerque a su hija, Rosa ha señalado que lo que pasó fue “hace 9 años y todos cambiamos. Hay una madre y una niña que se deberían de reecontrar y hablar, darse una oportunidad. La niña quiere a su madre y la madre también quiere a su hija. Debería hablar, aunque sea por teléfono”

Comparándose con Rociíto ya que ambas han atravesado por problemas psicológicos, la exmujer de Amador confiesa que entiende el miedo de su sobrina a hablar con su hija porque “cuando pasas una depresión el miedo no se te va nunca”. “Vi el primer capítulo de su docuserie y me dio un ataque de ansiedad, no pude parar. Y yo no quiero tener miedo, yo quiero estar bien. Mi psiquiatra me ha dicho que no vea ni haga nada que me haga sufrir. Y yo por eso la entiendo”, ha desvelado.

Asegurando que “soy una persona que he apoyado a mi sobrina siempre, la he defendido siempre”, Rosa ha tendido un puente a Rocío al afirmar que “no solo yo, sino toda la familia ha estado con ella siempre. Y todos, todos la hemos apoyado. Ha sido y es una niña querida para todos a pesar de las circunstancias”.

Por eso, si algo tiene claro Rosa es que “al igual que ella dijo el miércoles que me quiere yo también la quiero y si me necesita voy a estar ahí, si me llama iré y sin hacer ninguna pregunta. Yo la apoyo y siempre la he apoyado”.

Dejando claro que no defiende a Antonio David y que si ha hablado de su sobrina es para contestar a cosas que esta ha dicho en el documental sobre su vida, la exmujer de Amador ha confesado que lo que quiere toda la familia no es otra cosa que “tener relación con esos dos niños que no tienen culpa que haya dos padres separados y que se odian. Y esos niños están sufriendo”.

Una mano tendida a Rocío Carrasco por parte de Rosa Benito, y la petición de que por favor deje a un lado su odio por Antonio David y hable con sus hijos Rocío y David por el bien de los ‘niños’. ¿Recogerá el guante su sobrina y veremos pronto un acercamiento entre la hija y la cuñada de Rocío Jurado?