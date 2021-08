Rosa Benito recibe el mayor susto de su vida en directo

No gana para sustos. Al posible noviazgo que le atribuyeron con el ex de Agatha Ruiz de la Prada la semana pasada, Luis Miguel Rodríguez, se le ha sumado a Rosa Benito una de las noticias más temidas. Según le ha informado el equipo de ’Ya es Mediodía, en pleno directo, Iker Casillas le había dejado de seguir en redes.

Impávida se ha quedado la colaboradora, quien no ha tardado en negar taxativamente dicha información. “Iker me sigue” ha asegurado, pero no ha quedado ahí porque “me sigue a mí, a mi hija Rosario y a Sara Carbonero”, ha añadido. Y es que para Rosa la de Iker y Sara es una pareja (ex pareja ya) a la que adora y que se dan likes mutuamente.

El programa le ha pedido perdón por esta metedura de pata que le ha puesto a Rosa el corazón en un puño. La que fuera cuñada de Rocío Jurado continúa entre las 1.000 personas a las que sigue Iker, algo que le hace sentir “afortunada porque es una persona maravillosa”.

Con la satisfacción de formar parte junto a su hija Rosario Mohedano de la exclusiva lista de seguidos por Iker Casillas, la ex de Amador Mohedano ha aprovechado el espacio también para para señalar que la despedida que recibió el portero al marcharse del Real Madrid fue injusta porque “le ha dado mucho”. No cabe duda de que en estas horas bajas de popularidad para Iker, en Rosa Benito tiene una acérrima defensora.