Rosa Benito estalla contra Rocío Carrasco: “¡Qué poca memoria tienes!”

Rocío Carrasco ha confesado en uno de sus últimos capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ la relación que Rocío Jurado tenía con Rosa Benito. Siempre habíamos pensado que ambas eran como hermanas, de hecho así lo confesaba en vida la cantante, pero parece que su hija no piensa lo mismo y no ha dudado en desvelar sus vivencias para que la gente entienda qué pensaba su madre sobre su cuñada.

“Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: ‘Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí’” explicaba Rocío Carrasco.

Al parecer, un día que Rocío Jurado quería teñirse y peinarse, Rosa Benito le dijo que no podía hacerlo porque ya había entrado en televisión y ahora era ella la estrella. Algo que la propia colaboradora de televisión no ha tardado en desmentir y asegurar que nunca ha sucedido ese hecho.