Rosa Benito da marcha atrás tras su beso de película con Amador Mohedano

Un interminable abrazo, un besazo de película y una reveladora frase con la que Rosa Benito dejaba la puerta abierta a un acercamiento con Amador Mohedano en su emocionante reencuentro en el programa ‘Déjate querer’ ocho años después de la última vez que coincidieron en un plató. “Le quiero y él me quiere a mí, así que si él quiere podemos vernos cuando vaya a Chipiona y nos comemos un arrocito de esos que tú sabes juntos” apuntaba la cuñada de Rocío Jurado, mirando con una sonrisa al padre de sus cuatro hijos y desatando, sin pretenderlo, todos los rumores acerca de una posible reconciliación con el que no duda en confesar que ha sido y será el hombre de su vida.

Dos días después de este momento histórico de la historia de la televisión Rosa ha reaparecido en ‘Ya es mediodía’ y, con la sinceridad que la caracteriza, ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de que retome su relación con Amador y ha explicado el por qué del beso de película que le plantó por sorpresa a su exmarido.

“Para llegar al beso, que una tiene seguridad, se ha ido el odio, el rencor, el dolor, y lo único que yo tengo hacia él es cariño” ha asegurado. “Amador es el padre de mis hijos y la persona que yo mas he querido en mi vida, y me da pena perdernos muchas cosas por no estar juntos los dos; si tú vas yo no voy, si yo voy no vas tú...y nos perdemos tantas cosas con nuestros hijos y con nuestros nietos... y el tiempo pasa” ha confesado, desvelando que el motivo de su beso fue marcar un antes y un después en su relación y dejar la puerta abierta a coincidir en acontecimientos familiares que en los últimos años se han perdido uno u otro por el hecho de no coincidir.

“El beso es un beso totalmente de cariño, de decir aquí estoy para lo que quieras, de cariño, de agradecimiento a todo lo que hemos vivido, y que a partir de ahora sea todo más bonito que lo que hemos pasado últimamente” ha señalado emocionada.

“He pasado mil batallas, lo nuestro fue público y fue horrible, pero como el pasado no lo puedo cambiar, quiero cambiar un poquito el futuro y el presente, y es el padre de mis hijos, la persona más bonita que he tenido en mi vida” ha añadido, confesando que está dispuesta a empezar de cero con Amador, aunque no como pareja: “Él y yo nunca vamos a volver porque hay una parte que ya no nos conocemos. Él está bien, le encantan los animales y es feliz con la vida que tiene en el campo y yo soy feliz con la vida que tengo. Podríamos estar un fin de semana en casa de un hijo mío, en mi casa, pero como pareja no”.

“Tenemos caminos diferentes en la vida. Si me necesita yo voy a estar ahí, y si lo necesito sé que va a estar ahí, pero como pareja él y yo sé que no vamos a funcionar nunca” ha asegurado convencida, confesando que su besazo de película también fue un regalo para el público: “Se merece el hacer lo que hicimos porque ya que la ruptura fue televisada pues creo que la reconciliación también tenía que ser así”. “No le hemos hecho daño a nadie y por lo menos que respeten ese momento si pueden” ha concluido, zanjando definitivamente las especulaciones acerca de una segunda oportunidad con Amador.