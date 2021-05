Rocío Flores ‘no quiere saber nada’ de su hermano

Este viernes Rocío Carrasco vivía un momento muy doloroso para ella, de nuevo revivía la situación de hace años con su hija, pero esta vez con su hijo, David Flores, que declaraba en los juzgados de Málaga contra ella por la pensión que su madre no le ha pasado. Sin duda, otro momento que quedará en la memoria de la hija de la Jurado para siempre y que, como contó en el ‘Deluxe’ tendrá que explicar cuando pase el tiempo porque se había enterado de cosas que no sabía.

Rocío Flores por otro lado, estuvo colaborando en ‘El programa de Ana Rosa’ y después comió con todos sus compañeros. Lo cierto es que vimos a la joven disfrutar de la compañía de algunos rostros conocidos de televisión y pudimos hablar con ella para que nos contase qué tal había ido la declaración de su hermano... aunque ¡atención! todavía no sabía qué había ocurrido.

“No tengo ni idea, nada de nada” nos decía la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco explicándonos que aún no ha podido ponerse en contacto con ellos: “No, no he hablado con nadie. Acabo de salir ahora mismo, no tengo ni idea”.

Sin duda, como bien ha contado la colaboradora en su programa, se trata de un momento muy delicado para ella, no solo porque está viendo el dolor de su madre en televisión, sino porque está sufriendo un juicio social a raíz de haberse hecho público sus diferencias con su madre y el motivo que la llevó a separarse para siempre de ella.