Rocío Flores defiende a Ortega Cano

Además, ha explicado que a pesar de que a ella se la ve más con Olga que con su progenitor pasa “prácticamente el mismo tiempo con los dos pero me véis más con ella porque mi padre pasa más tiempo en Madrid”. “No hay ningún problema entre mi padre y Olga y no es real que mi padre haya descuidado la parte de Málaga o de los niños como se ha dicho”, ha asegurado.

Desmintiendo que Antonio David y Olga no se lleven bien y protagonizasen una bronca recientemente - como aseguró Isabel Rábago en ‘Viva la vida’ este sábado - Rocío ha desvelado que la relación de su padre y su exmujer es “buena” y tanto es así que el jueves cenaron los tres juntos.

Como cada semana, Rocío Flores ha cumplido con su cita con ‘El programa de Ana Rosa’ y se ha pronunciado sobre las últimas polémicas que rodean a su familia. Sin entrar en su presunta crisis sentimental con su pareja desde hace seis años, Manuel Bedmar - sobre el que por cierto tampoco le han preguntado - la hija de Antonio David Flores no ha tenido problema en contar su maratoniano fin de semana en Madrid, en el que ha estado con su padre y con Olga Moreno, ha recuperado el tiempo perdido con Gloria Camila (nada de cierto en los rumores de distanciamiento con su tía) y también ha visitado a José Ortega Cano después de que Ana María Aldón confesase que su matrimonio atraviesa por un momento delicado.

Acerca de la relación que su padre mantiene con Marta Riesco, ni palabra, aunque la infuencer sí ha querido aclarar que “no tengo ningún problema con Marta. Es mi compañera y la respeto”. “Quiero que mi padre y Olga sean felices cada uno por su lado porque a mí me preocupa mi familia, pero quiero mantenerme al margen de su vida sentimental al igual que me voy a mantener al margen cuando Olga rehaga su vida”, ha puntualizado.

Unas declaraciones que no han pasado factura ni a la relación de Gloria con Ro - como ambas han demostrado este fin de semana compartiendo imágenes juntas en sus redes sociales - ni a la de la hija de Rocío Jurado con el padre de su sobrina: “Este domingo comimos los tres juntos. Ellos se llevan bien”. “Cada uno es libre de decir la opinión que quiera, ha habido una evolución de 20 años... han hablado los dos lo que tenían que hablar y me quedo con que los dos se llevan bien”, ha zanjado.

Mucho se ha hablado de las declaraciones de Gloria Camila en ‘Ya son las 8’ confesando que de haber visto el enfrentamiento entre su padre y Antonio David en ‘Salsa Rosa’ en el año 2003 - que calificó de “bochornoso” - a día de hoy no tendría ninguna relación con el ex de su hermana Rocío.

“Te voy a ser sincera, no voy a dar la opinión de ese momento”, respondía Rocío a las preguntas de Alessandro Lequio sobre el brutal enfrentamiento de Antonio David y Ortega Cano en ‘Salsa Rosa’ en el año 2003, en el que el ex guardia civil ‘amenazó’ al torero de revelar cómo había sido la adopción de Gloria Camila y José Fernando, confesando que “no me pareció bonito por ambas partes” ante la insistencia del italiano sobre el comportamiento cuanto menos cuestionable de su padre.

“Yo también me quedé a cuadros. Si tengo la opinión de algún familiar, se lo voy a decir en privado y no públicamente. Respeto a ambas partes, a José por encima de todo” ha añadido, sin querer entrar en su opinión sobre el enfrentamiento.