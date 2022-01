Rocío Flores confiesa entre lágrimas que desconocía el noviazgo entre su padre y Marta Riesco

Descompuesta y sin poder disimular su abatimiento, Rocío Flores se ha sentado en ‘El programa de Ana Rosa’ 24 horas después de la confirmación de la relación de su padre y Marta Riesco (a golpe de ‘pillada’ en portada de la revista Lecturas) y, rota en llanto, ha dejado claro que ni ella ni Olga Moreno conocían la noticia y se enteraron a la vez que todos nosotros.

“Respeto lo que cada persona quiera hacer con su vida. No es una cosa que me corresponda a mí y yo no tengo absolutamente nada que ver en esto” ha señalado abatida sin entrar en qué le parece que su progenitor esté construyendo una historia de amor con la reportera.

Asegurando que no sabía nada acerca de esta relación, Rocío ha explicado que “desde el minuto cero que el rumor salió en ‘Sálvame’ me desmarqué del tema. Nunca jamás he querido saber absolutamente nada. En ningún momento he preguntado. No tengo nada que ver”.

“Se ha intentado en varias ocasiones hablar conmigo pero he decidido no querer hablar de ese tema porque no me sentía preparada o capacitada” ha admitido, confesando que su padre intentó contarle su amor por Marta. “Notaba cosas raras pero he preferido no saber”, ha dicho.

Y es que Rocío nunca perdió la esperanza de que Olga y Antonio David recondujesen su relación, algo que reconocido sin poder contener las lágrimas, aunque respeta “que cada persona sea feliz de la manera que quiera” (¿un reproche a su padre?)

Sin ocultar su dolor y su sorpresa, Rocío ha vuelto a contar que Olga y ella no sabían nada de la noticia y se enteraron por la portada de la revista. Horas después, ambas se reunían con Antonio David. Un encuentro del que la influencer no ha dado detalles, aunque sí ha asegurado que “lo único que quiero es que se lleven lo mejor posible. Una separación está claro que nunca es idílica pero que lo intenten llevar de la mejor manera posible por mis hermanos y que intenten hacer las cosas de la mejor manera posible por ellos. Que sufran lo menos posible”.

Después de la llamada en directo de Olga Moreno para dar la cara por Ro y mostrarle su apoyo en estos durísimos momentos, Rocío ha confesado que lo que “más daño me puede hacer es cuestionar mi relación con Olga porque es la madre de mi hermana y es la persona con la que he crecido” y ha dejado clara que la sevillana es ahora mismo su gran apoyo.

Molesta por las informaciones que han dado en ‘Sálvame’ de que Antonio David y Marta se habrían visto en su casa, Rocío ha negado la mayor, señalando que desde que es colaboradora del programa “no he mentido jamás y muchas veces me he quedado callada por no ser demasiado sincera. Me parece una auténtica vergüenza que se pueda decir eso. Yo no voy a hablar de la relación que tienen ellos dos pero eso es totalmente falso. Me da vergüenza y es totalmente falso”.

Después de las declaraciones de Marta Riesco a escasos metros de ella hablando de su enamoramiento y asegurando que sentía su dolor y el de Olga pero que no era la responsable, la hija de Rocío Carrasco le ha respondido afirmando que la “respeta como periodista”, que está “muy agradecida porque fue de las pocas personas del medio que dio la cara por mi y me ayudó mucho a saber gestionar todo esto”.

“Es verdad que tenemos una amistad. Ella me respeta a mí los tiempos que considero marcarme y yo respeto a ella y a mi padre que busquen su felicidad porque mi opinión personal de como han sucedido las cosas me la guardo”, ha añadido, asegurando que no tiene nada en contra de la reportera.

Eso sí, a pesar de su postura de no entrar en la nueva relación de su padre porque “no quiero cruzar esa línea y prefiero no meterme en su vida”, los ‘ojos son el espejo del alma’ y es innegable que a Rocío no le ha hecho ni pizca de gracia la noticia. Eso sí, Marta Riesco no tiene que ver “porque tampoco me haría gracia que se llamase Pepa y trabajase aquí al lado”

Destrozada, Rocío ha anunciado al finalizar el programa la decisión que ha tomado, que no es otra que “empezar a mirar por mí, vivir mi vida y dejar de tener que responsabilizarme de la vida de los demás”. “Quiero empezar a pensar en mi de verdad, y me gustaría pedir que no se me juzgara por una parte ni la otra sobre la decisión que tomo de no querer pronunciarme de la relación, de intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible” ha explicado, dejando claro que a pesar de desmarcarse de las polémicas familiares “Olga siempre me va a tener y mi padre por supuesto también porque es mi padre. Yo quiero a los dos, está claro en que no estoy de acuerdo en muchas cosas y me gustaría que se entendiera un poco mi postura”.