Rocío Carrasco reta a José Ortega Cano: “Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quiera aquí estoy”

En el punto de mira por las demandas que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano han anunciado que interpondrán en su contra por las demoledoras declaraciones que está haciendo en la segunda entrega de su docuserie, Rocío Carrasco ha reaparecido y lo ha hecho sonriente, tranquila, y plantando cara a su familia mediática, a los que vuelve a advertir que ya no tiene miedo y que no está dispuesta a callarse nada más.

Acompañada por Fidel Albiac, y guapísima con un elegante dos piezas en color crema, la hija de Rocío Jurado ha sido una de las asistentes al showcase con el que Sofía Ellar ha presentado su último trabajo, ‘Libre’. Una exclusiva e íntima actuación en la que Rocío no ha dudado en arrancarse a bailar al son de las nuevas canciones de la artista, atreviéndose incluso a acompañarla tocando las palmas sin perder la sonrisa en ningún momento.

Y es que, como dejó claro en su última intervención en televisión, no tiene miedo a las posibles demandas de la familia Mohedano y de José Ortega Cano por los episodios que ha revelado hasta el momento en ‘En el nombre de Rocío’. “Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado”, apuntaba dejando entrever que todavía queda mucho por decir en su docuserie.

Una actitud firme en la que se reafirma, confesando que está “fuerte. Estoy mejor y vamos para adelante”. Tanto es así que como adelantó Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ este martes, estaría dispuesta a tener un careo con Ortega Cano, algo que él habría pedido tras escuchar las últimas declaraciones de la hija de Rocío Jurado: “Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí” asegura con una gran sonrisa.

Además, y respecto a todo lo que está revelando en su serie documental, Rocío aclara que no son vivencias que tuviese apuntadas. “No me hace falta. Sé perfectamente lo que he vivido y lo que he sentido, visto, oído y desgraciadamente esa es mi historia” mantiene, explicando que no es que haya tardado en contar las cosas porque “no estoy contando nada”. “Estoy contestando a lo que se ha dicho. El documental es una contestación pura y dura a lo que se han dedicado a decir este tipo de personas, ni más ni menos” añade.

A su lado, de modo incondicional, su pareja desde hace más de 20 años, Fidel Albiac, de quien sigue tan enamorada como el primer día: “Estamos como siempre gracias a Dios. Encontré a mi media naranja hace mucho tiempo”.

En un momento muy dulce de su vida, Rocío tampoco para en el terreno profesional y, al éxito de audiencia de su docuserie se une la gira que está haciendo con el musical en honor a su madre, ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, con el que pronto desembarcará en Plasencia.

Con tantos compromisos, ¿ha podido ver el paso de Gloria Camila, con la que sigue sin tener ningún tipo de relación, por ‘Pesadilla en el paraíso’? La respuesta es... ‘sí pero no’: “Realmente no estoy viendo gran cosa. Veo alguna cosilla, pero no lo estoy siguiendo”.