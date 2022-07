Rocío Carrasco ataca a todo lo que se le pone por delante

Rocío Carrasco se sentaba este viernes en el ‘Deluxe’ para hablar sobre la inauguración del museo de Rocío Jurado, un proyecto que llevaba años en el horno y que por fin ha visto la luz. Como era de esperar, la hija de la cantante ha contestado a las graves acusaciones que Raquel Mosquera hizo sobre ella el fin de semana pasado en ‘Viva la vida’ y lo cierto es que no ha dejado dudas en el aire.

Reticente a hablar, Rocío explicaba, tras ver el vídeo en el que Raquel explica que su Pedro Carrasco se vino abajo desde que tuvo la discusión con su hija, que no quería hablar de ello... pero al escuchar el grado de las acusaciones se venía arriba: “Yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar porque ella no está bien y entonces no voy a decir lo que realmente pienso”.

Haciendo referencia a la enfermedad que Raquel sufre desde hace años y que le ha llevado a ingresar en muchas ocasiones de su vida, Rocío explicaba que no era momento de contestarle: “Creo que no debo, no creo que ella en ese momento no estaba bien de lo suyo”, pero sí que aseguraba: “Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión”.

En cuanto a las declaraciones de su tío Amador en ‘Déjate querer’, Rocío no se ha cortado ni un pelo: “Tú has estado muy poquito pendiente de mí por no decir absolutamente nada, yo no he sido nunca una malcriada, tú no puedes decir eso”.

Tan directa ha sido que nos dejaba de piedra cuando aseguraba que su madre era conocedora de los tejemanejes económicos que su hermano realizaba con su patrimonio: “y una cosa te digo, si nos fiamos por lo que mi madre decía ella también decía que para que le robase otro mejor que le robara su hermano y así comían sus sobrinos”.

Rocío está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y hoy se inaugura por fin el museo de su madre en Chipiona, un sueño para la cantante que por fin se hace realidad gracias al esfuerzo de su hija: “No tengo miedo, pero sí espero estar a la altura de lo que ella habría esperado”.