Risto Mejide y Laura Escanes ya son padres de Roma, su primera hija

Risto Mejide y Laura Escanes están de enhorabuena. Después de mucho tiempo esperando la llegada de su primer hijo -el segundo del colaborador de televisión- Roma ha nacido el 2 de octubre a las 23:52 horas de la noche. Así lo han anunciado los padres de la pequeña por sus redes sociales y es que sin duda, seguro que este día no se les borra de la memoria a los dos enamorados. La influencer ha estado todo este tiempo mostrando por su perfil de Instagram cómo llevaba el embarazo, siempre con una sonrisa de oreja a oreja no dudaba en mostrar su lados positivo, pero también el negativo ya que no ha parado de trabajar en ningún momento y con la tripa de embarazada que ha tenido, ha sido muy sacrificado.

Si hace unas semanas los dos utilizaban sus perfiles en las redes sociales para denunciar que habían sido víctimas de un delito por una empresa que había utilizado su imagen para vender productos, ahora nos han mostrado una imagen en la que establecen el peso, el día y la hora del nacimiento de Roma. Laura Escanes ha compartido dicha publicación bajo el título de: “Ya estás aquí”, mientras que Risto Mejide lo ha hecho estableciendo la siguiente frase: “Tus primeros números”. Roma ha nacido a las 23:52 de la noche del 2 de octubre, pesando 3,555 kilos.

Sin duda, el nacimiento de su primera hija en común se trata de uno de los momentos más felices en la vida de la pareja. Recordemos que fue en mayo del 2017 cuando los dos protagonizaron una de las bodas más bonitas que quedará siempre en el recuerdo no solo de ambos sino también de todos sus seguidores. Este nacimiento significa mucho sobre todo para Laura Escanes ya que se trata de la primera vez que tiene un hijo, a diferencia de Risto Mejide que como ya sabemos, tiene a Julio, de 9 años, fruto de su relación con la presentadora Ruth Jiménez.