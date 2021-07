Raquel Mosquera evoluciona bien tras recaer del brote psicótico que sufrió en abril

Este fin de semana conocíamos la triste noticia. Raquel Mosquera está de nuevo ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid a causa de un brote psicótico apenas dos meses después de la crisis en su enfermedad que la llevó a estar hospitalizada en el mismo centro durante más de diez días el pasado mes de abril

Su representante y abogado, Jesús Álvarez, ha hablado con varios medios de comunicación para dar la última hora del estado de salud de la viuda de Pedro Carrasco, que está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Confirmando que se encuentra ingresada desde el pasado 1 de julio - es decir, que lleva casi dos semanas en el hospital aunque no haya trascendido hasta ahora la noticia - el hombre de confianza de Raquel ha desmentido sin embargo que esta nueva crisis en la bipolaridad que le fue diagosticada en 2006 a la peluquera se deba a los graves problemas económicos que padece la peluquera ya que, al parecer, no está pasando apuros de esa índole en este momento a pesar de que haya puesto a la venta su chalet en la madrileña localidad de Galapagar.

Además, su representante ha aclarado que Raquel no ha sufrido un nuevo brote psicótico, sino que ha tenido una recaída del que sufrió el pasado mes de abril, del que desafortunadamente no llegó a recuperarse y no hay un motivo concreto para esta nueva crisis. Sin embargo, Jesús ha negado que la viuda de Pedro Carrasco llegase al hospital en ambulancia, sino que entró por su propio pie, consciente de que no estaba bien y acompañada por su pareja y padre de su hijo Romeo, Isi.

A pesar de que está aislada en el ala de psiquiatría del centro médico y no puede ni recibir visitas de sus familiares - por las restricciones del Covid - ni tampoco tener ningún tipo de contacto con ellos para evitar estímulos que la puedan perjudicar en su recuperación, Raquel está animada y su evolución es positiva.

Sin embargo, al ser un proceso duro y muy largo todavía es pronto para saber cuándo recibirá el alta, ya que lo más importante ahora es que la peluquera se recupere completamente.