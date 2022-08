Raquel Lozano declara su amor a Omar Sánchez tras su ruptura: “Te miro como no te mira nadie”

Novedades en la incipiente pareja formada por Omar Sánchez y Raquel Lozano. Y es que tras evitar su reencuentro con Anabel Pantoja en un concierto de Orishas en Canarias “por respeto” a su chica, hemos sabido que el surfero habría roto con ella para vivir ‘libre’ y sin preocupaciones del exterior su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’.

Así lo ha desvelado el periodista Kike Calleja - amigo del canario - en ‘Socialité’, explicando que Omar ha decidido dejar en ‘stand by’ su relación mientras se encuentra aislado en el reality, y será cuando vuelva a la normalidad cuando veamos en qué queda su historia de amor.

Sin embargo, y dejando entrever que nada hay de cierto en su ruptura, Raquel ha deseado “toda la suerte del mundo” al surfero en su nueva aventura televisiva compartiendo una fotografía de Omar con la letra de una canción que no deja lugar a dudas... ¡Está pilladísima por el ex de Anabel Pantoja!

Se trata del tema ‘Tú y yo’ de Omar Montes y Beret, del que Raquel ha elegido varias frases de lo más significativas para declarar su amor por el canario antes del inicio de ‘Pesadilla en el paraíso’: “Porque tú y yo somos to lo que el mundo quiere Y yo te miro como no te mira nadie. Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes” es el fragmento de la canción que la exgran hermana ha dedicado a Omar. ¿Quién dijo ruptura?