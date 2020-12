Rafael Amargo queda finalmente en libertad

Hace unas horas nos enterábamos de que la Fiscalía de Madrid había pedido prisión provisional sin fianza para Rafael Amargo y su pareja, pero ha habido un cambio de última hora que nadie se esperaba: el bailor flamenco, junto con los demás detenidos, quedan en libertad. Una decisión de última hora que no esperábamos y con la que nos hemos quedado muy sorprendidos.

Cándido Conde-Pumpido ha salido de los Juzgados de Plana Castilla y ha hablado con los medios que se encontraban en las inmediaciones para avisarles de esta buena noticia para el bailaor y todos los detenidos: “El juzgado ha decretado la libertad para todos ellos, quedan todos en libertad con comparecencias el día 1 y 15. Entendemos con esto que se da algo de validez a lo que venimos reclamando. Pedimos respeto por la presunción de inocencia de Rafael Amargo y mostramos la completa satisfacción porque mañana pueda estar estrenando encima de las tablas”.

Además, el letrado ha pedido respeto para los detenidos porque cuando salgan del juzgado estarán algo desorientados: “Os pido respeto para todos ellos porque salen después de estar varios días en el calabozo, vestidos como van, entiendo que tenéis que hacer vuestro trabajo, pero entendedles”.

“Ellos no saben la noticia ni si quiera la noticia, se lo tiene que comunicar el juzgado” ha continuado diciendo el abogado de Rafael Amargo. Lo que sí que ha dejado claro es que un factor fundamental de esta decisión ha sido el no haber cantidades anormales en la casa del bailaor: “Entendemos que además el hecho de que no se le haya encontrado ninguna cantidad de droga a Rafael en su domicilio como para entender el tráfico de drogas, es una de las cuestiones que determinan que se haya puesto en libertad”.

En cuanto al consumo de drogas del artista, su abogado confiesa que: “Rafael ha mantenido que en su casa se consume. Cuando se habla de consumo propio no se tiene porque referir al consumo de Rafael, pueden ser el consumo de otras personas que viven en la vivienda o que han venido a la vivienda” y justifica esto: “Todos sabemos la vida que Rafael tiene, es un artista y como artista evidentemente hay un ritmo de vida que se lleva que precisamente no es el que llevamos todos”.