Rafa Mora no deja títere con cabeza entre sus compañeros

Si hace unos días veíamos el cara a cara más esperado entre Rafa Mora y Anabel Pantoja, en la vuelta de ésta a televisión, ahora nos hemos vuelto a encontrar al colaborador y se ha despachado a gusto contra todos sus compañeros. El extronista de ‘MYHYV’ ha hablado sin tapujos sobre la sobrinísima, pero también de personajes como Belén Esteban, Carmen Borrego o Lydia Lozano.

Rafa critica a Anabel Pantoja por ser una desagradecida con el programa y con sus compañeros: “Anabel hace unos años, no la conocía nadie. Era la ‘prima de’, ahora ya es Anabel. Pero hay que ser agradecido. Con nosotros yo creo que no se está comportando como debería, pero allá cada uno, es mi opinión”.

Además, el colaborador ha explicado que Belén Esteban ha perdido simpatía con la audiencia al haber ganado éxito en su vida: “Esa no es la Belén del pueblo, la gente no empatiza tanto con ella porque la cajera ya no se ve reflejada en ella. No es que no funcione, funciona como un tiro”. Eso sí, le gustaría que retomase su personalidad más arrolladora y más pasional como hacía antes: “Por otro lado, si ella quisiese entrar más al trapo y generar polémica, pero no le renta. Es como Anabel, que dice que gana más fuera y que no quiere verse envuelta en polémicas porque dice que le resta eso”.

Rafa se queja de que algunos compañeros reciben un trato favorecedor que no hace bien al programa, como Anabel: “A mí lo que me fastidia es que hay compañeros a los que siempre se les pasa la manita por la espalda. En este caos, es Anabel, en otras ocasiones en a Belén Esteban, en otras ocasiones se le pasaba a Terelu Campos y eso es lo que a mí no me mola. Creo que flaco favor les hacen”.

En cuanto a las amenazas de Carmen Borrego sobre denunciarle si sigue hablado de familiares suyos que son anónimos, Rafa opina que: “Si Carmen Borrego me demandase, yo le tengo respeto a la justicia y no tendría más narices que comparecer, afrontarlo y defenderme pero me parece muy injusto y muy cutre que compañeros recurran a la demanda así a la ligera”. Eso sí, para la que guarda buenas palabras es para Lydia Lozano: “A Lydia sí, es una tía muy válida. ¿Qué haríamos sin sus equivocaciones? Hoy se ha vuelto a equivocar. Es magnífica, en todo, es poesía pura”.