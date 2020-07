Paloma Cuevas tiene un círculo de amigas íntimas desde hace muchísimos años, que la están ayudando a sobrellevar estos duros momentos tras su separación de Enrique Ponce tras veinticuatro años de idílico matrimonio. Una de ellas es Gema Ruiz Cuadrado, a la que hemos tenido ocasión de preguntarle por la ruptura más sorprendente de los últimos tiempos.

La ex mujer de Alfonso Álvarez Cascos, tan discreta como de costumbre, ha preferido no pronunciarse acerca de cómo se encuentra Paloma Cuevas. Seria, pero muy educada, Gema ha asegurado que “si queréis saber algo de mi...” dejando clara su postura de no hablar de su gran amiga.

Acompañada por su marido, Juan Díaz, la abogada cordobesa tampoco ha querido dar su opinión acerca del noviazgo de Enrique Ponce con Ana Soria ni contarnos qué le parece que el diestro quiera pedir la nulidad matrimonial a Paloma para pasar por el altar con la joven almeriense.