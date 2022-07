Qué ha pasado con Ana María Aldón

Llevamos hablando de Ana María Aldón semanas, desde que la colaboradora desapareciera de la esfera pública se han especulado con muchas cosas. Se ha dicho que se va a separar, que vive una crisis matrimonial con el torero, que no soporta a Gloria Camila y que la situación en general le ha pasado factura, pero este sábado Emma García desvelaba qué es lo que realmente ha sucedido en la vida de la diseñadora.

La presentadora ha podido hablar con ella en los últimos días y sabe, de primera mano, qué es lo que le ha pasado a Ana María para que no quiera o pueda aparecer en los platós de televisión. Muy preocupada por su estado actual, Emma confirmaba que algo había sucedido en la vida de su compañera que habría marcado un antes y un después.

“A mí lo que me transmiten es que después de la llamada de Ortega Cano ocurre algo, una situación en casa y es lo que hace que Ana María toque fondo y salga de casa. No puedo contar más porque no estoy autorizada. No es mi opinión, es tal cual. Eso es lo que hace que toque fondo” confesaba Emma García dejando a todos los colaboradores callados.

José Antonio Avilés aseguraba además que, por lo que ha podido saber, la colaboradora ha llegado a una situación límite después de haber aguantado varias situaciones en su vida en los últimos meses: “la situación que ha generado todo esto y que ella toque fondo no es tanto el matrimonio, sino cómo ella se ha sentido a lo largo de los meses”.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, que confesaba en ese reality que había pasado por situaciones muy difíciles a lo largo de su vida y que había sufrido en el pasado depresión, parece que está volviendo a revivir un momento de lo más doloroso: “Me dice que están preocupados porque nunca han visto así a Ana” explicaba el colaborador.