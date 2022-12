Ponce explica por qué está pensando en regresar a los ruedos

Fue en junio de 2021 cuando Enrique Ponce decidió alejarse de los ruedos de manera voluntaria y dedicarse plenamente a otros aspectos de su vida. Desde entonces hemos podido ver al torero más enamorado que nunca de Ana Soria e inmerso en los proyectos de sus amigos.

Esta vez, el matador de Chiva no ha querido perderse la presentación del nuevo libro ‘Más allá de la palabra’, de su amigo Paco Villaverde. Ponce ha sido protagonista y padrino de excepción del poeta en Valencia, pero algo que realmente ha llamado la atención es que, a diferencia de otros actos, ha asistido sin la compañía de su pareja.

Durante el encuentro, ha recibido una medalla y ha escuchado atentamente un poema dedicado a él, además de recoger un saco de naranjas como regalo. Además, durante el debate el cual ha presidido junto a otros invitados, no ha dudado en mostrar su opinión respecto a la poesía: “Yo creo que el toreo es poesía... Grandes poemas que han escrito, poemas históricos de Lorca, Alberti, tú, Paco, lo han hecho inspirados en el toreo”.

Por otra parte, Enrique Ponce no ha dudado en explicar el porqué está pensando regresar al ruedo tras un año sin torear: “Así lo sentí en ese momento, dije ‘hasta aquí’. Creo que yo no me he retirado ni he dicho adiós. En estos momentos no pienso lo que va a ocurrir, no sé qué pasará, Dios dirá”.

Durante sus discursos, el torero se ha dejado ver de lo más ocurrente, bromista y simpático ante el público, dándose un baño de masas y firmando libros a sus seguidores. Además, uno de los asistentes ha sido el actor Fernando Extenso, quien Ponce no ha dudado en saludar con gran cariño, otorgándole su atención especial.