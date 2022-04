Pedro Almodóvar y Tamara Falcó, a la gresca por la existencia del demonio

¿Pedro Almodóvar y Tamara Falcó enfrentados en redes sociales por la existencia o no del demonio? ¡Sí, cómo lo oyes! Parece un guión del oscarizado director, pero es real como la vida misma. Todo comenzó cuando el manchego confesó su opinión sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock en la Gala de los Oscar después de que el humorista se metiese con el pelo rapado de su mujer, Jada Pinkett.

Muy crítico, Almodóvar, presente en el Dolby Theatre, no dudaba en expresar su “absoluto rechazo” a la actitud de Will Smith, no solo por el puñetazo sino por sus palabras cuando ganó el Oscar: “No solo durante el episodio, también después, en un discurso que más bien parecía el de un predicador. No se defiende a la familia a base de hostias y no, el demonio no se aprovecha de los momentos más culminantes para hacer de las suya. El demonio, de hecho no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver”.

Unas comentadísimas palabras a las que Tamara Falcó, muy religiosa, no tardaba en responder vía redes sociales, afirmando que el demonio sí existe y contradiciendo así al director de ‘Madres paralelas’.

Un ‘encontronazo’ que rápidamente se convirtió en viral y sobre el que ahora se ha pronunciado Almodóvar por primera vez, con ‘dardo’ incluido para la hija de Isabel Preysler: “Ah, sí. Está en esas todavía ella... Joder, pues no le queda nada por aprender” ha apuntado irónico.