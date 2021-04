A pesar de las restricciones de la Comunidad de Madrid esta Semana Santa, Paz Padilla ha tenido que viajar hasta Zahara de los Atunes por motivos laborales y lo cierto es que se trata de un viaje que le ha devuelto la ilusión y la alegría por estar de nuevo en su tierra, donde se ha criado y donde ha vivido los mejores momentos de su vida.

En sus stories, Paz Padilla se ha mostrado de lo más contenta por estar con su gente y en su tierra. Ya sabemos lo importante que es para la presentadora Zahara, de hecho, siempre que puede hace referencia a su tierra en su programa de televisión y ahora que está allí no puede mostrarse más feliz en su tienda ‘No ni ná’, llevando a cabo gestiones laborales con su hija y su familia.

Un viaje que se trata de un respiro para ella. Coger aire y respirar el olor de su playa, de su gente, una inyección de vida en toda regla después de haber pasado la Covid y haber estado ingresada unos días en el hospital mientras luchaba contra el virus.

No podemos alegrarnos más por la humorista, ya que su alegría es la de muchos seguidores que están pendiente del contenido que sube a sus redes sociales. Un viaje que ha sido muy criticado ya que no se pueden hacer desplazamientos esta Semana Santa, pero como bien ha explicado en su perfil de Instagram, ha sido por motivos de trabajo y no por ocio.