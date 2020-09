Este lunes fue un día duro para Paz Padilla. Antonio Juan, su marido, hubiese cumplido 54 años y ella quiso recordarle con una emotiva felicitación en su cuenta de Instagram. Al cabo de unas horas, la gaditana se ponía al frente de “Sálvame” mostrando su mejor cara y haciéndonos reír, una vez más, con su característico sentido del humor.

Poco después, su hija, Anna Ferrer, orgullosa de cómo está llevando Paz el reciente fallecimiento del amor de su vida, quiso dedicar un emotivo mensaje a su madre a través de sus redes sociales: “Este ha sido, probablemente, el verano más duro de nuestras vidas, y sin embargo, hemos podido pasar más tiempo juntas que nunca. Creo que es el primer verano que no estamos mas de una semana sin vernos, y eso, por otro lado, me ha hecho muy feliz. Hoy me apetecía recordarte que nosotras dos somos el mejor equipo, y que siempre estaremos la una para la otra. A por todo lo que venga. Te quiero”