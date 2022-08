Paulo Futre, exjugador del Atlético de Madrid, tras ser hospitalizado: “La vida me ha sacado tarjeta amarilla”

“Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño recibido de todos vosotros en las últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, pero no la roja”, recalcó el propio Futre en el vídeo.

“Para terminar, a todos los colchoneros, he pedido un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si lo consiguen. A todos y todas un millón de gracias desde lo más profundo de mi corazón”, bromea aludiendo a su espíritu rojiblanco en su habitación del hospital.

Pese a la buena cara mostrada por el que fuese jugador del Atlético de Madrid, Sporting, Benfica u Oporto, seguirá ingresado para controlar su recuperación y observar su evolución.