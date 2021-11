Paula Echevarría tiene en casa a la mejor niñera para su hijo

Paula Echevarría ha vuelto a pisar una alfombra roja después del nacimiento, el pasado mes de abril, de su hijo Miguel. ¡Y de qué manera! Deslumbrante con una coleta XXL y un elegante diseño en tonos grises de corte imperio y profundo escote -además de una abertura infinita en una de sus piernas- la actriz presumió de su espectacular recuperación acaparó todos los flashes, convirtiéndose en una de las mejor vestidas de los premios Woman Planet.

Confesando estar un poco nerviosa con esta “vuelta al ruedo” -“estoy como si fuera nueva”, aseguró entre risas- la asturiana bromeaba con que más que “parada” durante todo este tiempo lejos de las alfombras rojas, ha estado “resguardada” y volcada en el cuidado de su hijo Miguel.

Después de 8 meses centrada en su pequeño toca separarse en algunos momentos para retomar poco a poco sus compromisos profesionales, algo que como Paula confiesa, no le cuesta: “he estado todo el día con él y le he visto y le he disfrutado y ahora se ha quedado con su hermana y la estampa ha sido maravillosa. Me dijo Daniella, mamá, no te preocupes que yo lo cuido”.

Y es que como la actriz desvela, no hay mejor niñera que su hija mayor, que a sus 13 años se ha convertido en una ‘segunda mami’ para su hermanito Miki. “Es genial y además donde más feliz es él es en brazos de su hermana y la mira de una forma que no me mira a mi así ni de lejos”, ha confesado, orgullosa de la especial relación que tienen sus hijos y de la nanny de lujo que tiene en Daniella.

En su mejor momento con Miguel Torres, Paula nos ha contado que el exfutbolista se desenvuelve con el pequeño a las mil maravillas y que, viendo lo “padrazo” que es, en ocasiones le pregunta si está “seguro” de que es su “primer hijo”. “Al principio me pedía consejos con algunas cosas pero ahora ya no. Un niño cuando ya tiene siete meses ya va solo casi y ya te has acostumbrado y le has perdido el miedo”, apunta.