Paula Echevarría acepta la invitación culinaria de Bustamante

Ahora que el pequeño Miguel ya tiene nueve meses, Paula Echevarría comienza a llenar su agenda de 2022 de planes sociales. Este sábado la veíamos disfrutar junto al padre de su hijo, Miguel Torres, de un concierto con cena post-recital entre amigos incluida. Al finalizar la distendida, y dilatada, velada pudimos charlar con la pareja que nos contó algunos de sus planes para este año que hemos comenzado.

Entre ellos, la actriz no descarta aceptar la invitación que le ha hecho su ex marido. Tras su paso por ‘Masterchef’, David Bustamante no ha dudado en ofrecerse para cocinar tanto para Paula como para Miguel. Una propuesta que la influencer ha recibido de buena gana.

Paula, que no ocultó su perplejidad porque la prensa siempre se encuentre el pie de la noticia sin horario ni fecha en el calendario, “¡Pero qué tarde! hoy es sábado, ¿trabajáis un sábado hasta ahora? ¡Por Dios! os tienen hasta los sábados por la noche”, lejos de sorprenderse por la invitación de su exmarido confirmó su aceptación con una gran sonrisa: “Fenomenal, claro que sí”. Una confirmación que cuenta con el beneplácito de Miguel, quien no ha dudado en asegurar: “Hay que ser agradecido con la gastronomía”. Invitación culinaria aceptada y confirmada David Bustamante puede ir calentando los fogones.