Patricia Cerezo presume de pareja en la Madrid Fashion Week

Patricia Cerezo se ha dejado ver este fin de semana en la Madrid Fashion Week acompañada de su nueva pareja, Kiko Gámez Martínez, y... lo cierto es que la hemos visto de lo más atenta a él. Aunque en el grupo había más amigas, la exmujer de Ramón García no le quita la mirada a su amor para vigilar en todo momento que no se sienta solo y él por el contrario se muestra nervioso y muy pendientes de las cámaras de los medios de comunicación.

De hecho, Kiko no para de beber de la copa que sujeta con la mano y se gira en varias ocasiones para tener controladas a todas las cámaras de los medios de comunicación porque es un tanto reacio a la exposición social. Eso sí, no hay duda de que hay complicidad entre ellos porque intercambian miradas que reflejan la química tan potente y por eso ya no escoden su amor.

Patricia Cerezo sí atendía a la prensa y nos confesaba cómo se encuentra en estos momentos después de unos meses convulsos: “es que estoy tranquila, la vida hay que tomarla como viene, lo importante es que mis hijas bien, mi familia bien todo bien”. Eso sí, de lo que no quiere ni hablar es de su chico: “ya me conocéis”.

La exmujer de Ramón García no duda en dejar claro que tiene mucho cariño al presentador y asegura que el divorcio ha sido de lo más cordial posible por sus hijas, de hecho mantienen una buena relación: “el respeto y el cariño siempre, a Ramón le quiero mucho” y hablando de sus hijas, Natalia García que ya cumplió los 18 ahora, nos desvela que está inmersa en sus estudios: “no es que no le guste, es que ella ha derivado por otro camino, está estudiando ADE en una universidad muy potente y no tiene mucho tiempo”.