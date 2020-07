Paco Porras vuelve a ser ingresado tras sufrir un infarto

Hace unos días nos enterábamos de que al famoso, Paco Porras, le había dado un infarto de miocardio y estaba hospitalizado en el Gregorio Marañón. Este viernes, hemos podido hablar con su gran amigo Tony Genil y él nos ha contado cómo se encuentra tras haber recibido el alta hospitalaria y es que, tras las declaraciones del humorista nos hemos dado cuenta de la vida tan complicada que tiene Paco.

Tony nos cuenta por qué creen que le han dado el alta: "Yo creo que se la han dado porque como los hospitales están saturados de gente... ha estado tres días, pero debía de haber estado más tiempo". Y es que cuando estuvo ingresado, Tony Genil nos cuenta que fueron muchos amigos a verle, menos Loli Álvarez: "La llamaron y no quiso ir".

El humorista se ha abierto en canal para contarnos por qué cree que le ha dado un infarto a su amigo: "Me llamó y me dijo que había pasado muy mala noche y luego me dijo que se había muerto Ennio Morricone, eso le ha caído a Paco muy mal porque es uno de sus ídolos". Y es que Tony nos ha contado que una de sus sobrina se ha ahorcado y eso le ha afectado mucho a Paco: "Sí, yo no sé por qué, pero se ha ahorcado y el sobrino, por un follón con la mujer, estaba en la cárcel. Fíjate, Paco con todo eso... le ha venido todo en la misma semana".

Tras estas palabras de Tony, el humorista nos ha querido informar de que le habían avisado de que Paco Porras volvía a estar ingresado porque se encontraba muy mal en el momento en el que le estábamos haciendo la entrevista. De hecho, tuvo que ir una ambulancia a por él en un parque porque no podía mantenerse en pie.

Tenemos el testimonio de Miguel, el compañero de piso de Paco Porras, quien nos ha confesado cómo ha sucedido todo. Y es que al parecer, por la mañana fue con él en busca de sus medicinas, pero ningún ambulatorio se las quiso dar por un problema burocrático. Miguel y Tony se han querido quejar públicamente de esto porque temen por la vida de su amigo.