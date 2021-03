Cumpliendo su sueño de triunfar como actor 14 años después de su debut en el mundo de la interpretación, y una vez retirado de los ruedos, Óscar Higares estrena película de la mano nada más y nada menos que de Enrique Urbizu. ‘Libertad’ es su nueva cinta, que el extorero define como “una aventura maravillosa, un sueño, un viaje de emociones, de magia, de verdad y lleno de libertad”.

Óscar interpreta el papel de ‘Milhombres’, “uno de los hombres del Aceituno, un personaje escudo, muy neutro, que habla muy poco, pero que tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere”. “Cada vez que interpreto un personaje busco la esencia y a partir de ahí empiezo a trabajar. Si en la pantalla ves otra cosa que no soy yo eso es que hay un trabajo bien hecho”, confiesa.

Con numerosos proyectos laborales, Higares está pendiente de varios castings para hacer una película y una serie y, esperanzado, señala que “parece que hay un poco más de movimiento, las cosas empiezan otra vez a coger su camino”.

Exconcursante de ‘Supervivientes’, el extorero asegura que “cuando empiece lo veré. He visto algunos de los concursantes que van y bueno, con ganas de verlo porque a mí me gusta”. Apostando por Antonio Canales como su favorito, Óscar afirma que es “una persona y un artista al que quiero y respeto mucho y me encantaría que hiciera un gran papel”.

Preguntado por el tema estrella ya no de la semana sino del año - la serie documental de Rocío Carrasco, tema del que todos hablamos a todas horas en los últimos días - el actor confiesa que “no lo he visto y no puedo opinar”. Sin embargo, deja claro que “teniendo en cuenta que yo estoy por supuesto en contra de la violencia de género absolutamente, también estoy a favor de la presunción de inocencia. No se puede juzgar a las personas sin conocer, por eso no se me ocurriría juzgar a nadie sin conocer”.