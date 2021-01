Ortega Cano y Gloria Camila, positivos en COVID

Ortega Cano y su hija Gloria Camila han dado positivo en coronavirus. Así lo ha anunciado ella en su Instagram: “Hoy me levanteì con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid. Recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba, y aquíì estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también. Hace unos días daba gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus, y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico anÞo, lo hemos cogido todos”.

“Un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, ME NIEGO”, detallaba.

Eso sí, matizaba que “quiero dejar claro que yo no he contagiado a nadie, no ha sido por una irresponsabilidad ni mucho menos. Asiì es una pandemia y nadie tiene el control.

Que yo saque a mi perro sin nadie, y no tener la mascarilla puesta no implica que podáis lapidar y alegraros del mal ajeno”.

Con esta publicación aprovechaba para felicitar el año nuevo a sus seguidores.