José Ortega Cano pasó el Covid a inicios de año y, a pesar de haber superado el virus, sufre molestos dolores estomacales desde entonces. Preocupado por su estado de salud, el diestro desvelaba a la revista “Semana” que llevaba varias semanas muy “fastidiado”, que solo salía de casa para “ir al médico” y que se iba a someter a diversas pruebas para saber el alcance de su dolencia, lo que encendió todas las alarmas.

Visiblemente recuperado, el exdiestro ha salido al paso de la preocupación por su salud y ha reaparecido públicamente para aclarar que se encuentra “bien” pero que, como él mismo señala, “hay que hacerse de vez en cuando un paso por el médico para controlar”.

Acerca de las secuelas que el Covid ha dejado en su organismo, Ortega Cano confirma que efectivamente ha tenido “ciertas dificultades en el estómago unos días. Hasta que hemos ido al médico, me han hecho unas pruebas y afortunadamente no tengo nada. No tengo nada que pueda crear un problema, ¿no?”.

“Así es la vida. Tampoco es una cosa... Es un repaso a la persona que ya vamos teniendo edad y hay que cuidarse”, asegura el maestro, que no duda en afirmar que está “fenomenal”. “Te echo una carrera”, ha bromeado con el reportero, dejando claro que se encuentra en plena forma.

Sin embargo, a pesar de desmentir los preocupantes rumores sobre su estado de salud, Ortega Cano no se plantea ir a “Supervivientes”, como se publicó hace unos días. “No estoy yo para eso”, confiesa el viudo de Rocío Jurado.

Feliz con la nueva faceta de actriz de Gloria Camila, su padre asegura que “la veo muy bien en la telenovela que están echando. Está fenomenal”. “La veo una artista, la verdad es que lo hace con mucha naturalidad y genial”, añade orgulloso, antes de señalar que también ve “muy bien” a Ana María Aldón en su faceta de colaboradora televisiva: “Cada una con lo suyo”.