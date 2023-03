Ortega Cano compara a Rocío Jurado y Ana María Aldón como madres

Hace semanas que no sabíamos nada de José Ortega Cano. Alejado del foco mediático tras su divorcio de Ana María Aldón, el torero disfruta de una etapa tranquila y sin polémicas que, sin embargo, podría estar a punto de llegar a su fin.

Y es que el viudo de Rocío Jurado reaparece en televisión este viernes protagonizando la nueva entrega del programa ‘Plano general’ de TVE, donde ha dado unas declaraciones -de las que ya podemos ofreceros un adelanto- en las que no deja en buen lugar precisamente a su exmujer y madre de su hijo José María, con la que mantuvo una relación durante diez años.

No sabemos si conscientemente o sin pretenderlo, Ortega Cano ha vuelto a ‘comparar’ a las dos mujeres que han marcado su vida, Rocío y Ana María, y en su afán por ensalzar a ‘La más grande’ -en todos los sentidos, como el maestro se encarga de recordar en esta entrevista- ha hecho un comentadísimo ‘feo’ a la colaboradora de ‘Fiesta’.

“Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido” confiesa el padre de Gloria Camila en su reaparición, dejando a su exmujer en una posición muy delicada tanto como pareja como madre, ya que al declarar su amor por la cantante no deja precisamente bien a Ana María.

Tan presente tiene a la chipionera que, como confiesa, “sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos hablo con ella y le pido que me ayude”.

Una entrevista en la que también ha tenido palabras para Ana María, a la que ha agradecido su apoyo incondicional cuando estuvo en prisión por atropellar mortalmente a Carlos Parra. Una de cal y otra de arena, puesto que Ortega Cano también ha asegurado que “no es verdad” que no le diese “suficiente cariño” a la diseñadora como se ha comentado en los últimos tiempos.

Unas declaraciones sobre las que Aldón no se ha pronunciado por el momento, aunque su entorno cercano ha dejado entrever que no le habrían sentado nada bien porque no entiende porqué su exmarido tiene que volver a ‘compararla’ con Rocío Jurado y a “hacerla de menos” respecto a la inolvidable artista.