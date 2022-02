Ortega Cano, ‘atacado’ de los nervios: “¡Déjeme tranquilo!”

Complicados momentos para José Ortega Cano, gran señalado tras la última entrega de ‘Montealto: regreso a la casa’. Y es que además de confesar que si pudiese borraría al diestro de la vida de su madre - y asegurar que cree que Rocío Jurado también lo haría - Rocío Carrasco ha cargado contra el padre de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando recordando el episodio más doloroso de su vida. El fatal accidente de tráfico que sufrió en mayo de 2011 y que acabó con la vida de Carlos Parra.

“Yo nunca he actuado de forma ilegal o delictiva. Yo no bebo, no conduzco ni cojo coches”, afirmaba la hija de ‘La más grande’ en su ataque más directo y duro hasta el momento contra Ortega Cano del que, lo tiene claro, no quiere saber absolutamente nada.

¿Cómo se encuentra el torero después de estas durísimas declaraciones con las que Rocío ha declarado la guerra sin cuartel al marido de su madre? Tal y como ha apuntado Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, José tiene “la conciencia muy tranquila”, pero por el momento prefiere no responder a la hija de Rocío Jurado.

Ahora, os mostramos las primeras imágenes de Ortega Cano tras los inesperados ataques de Rocío Carrasco asegurando que lo borraría de la vida de su madre. Muy serio y sin disimular su abatimiento, el diestro ha escuchado atentamente nuestras preguntas mientras paseaba a su mascota por los alrededores de su domicilio sin aclarar cómo se encuentra en estos delicados momentos.

Poco después, e intentando continuar con su vida al margen de la polémica en la que se ha visto inmerso en los últimos días, Ortega Cano ha acudido a un supermercado cercano a su casa y, visiblemente molesto, ha estallado ante nuestras preguntas sobre Rocío Carrasco: “¡Déjeme tranquilo!”.