Ómar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja, rehace su vida tras su fallido matrimonio

Un mes después de su inesparada separación de Anabel Pantoja, parece que Omar Sánchez podría haber pasado página y, a pesar de que muchos aseguran que sigue enamoradísimo de la sobrina de Isabel Pantoja, ya estaría haciendo vida de ‘soltero’ y planteándose rehacer su vida amorosa. Tanto es así que el surfero ha sido pillado derrochando química con una atractiva joven morena con el que se la vio de lo más cómplice en los carnavales de Las Palmas.

Unas imágenes publicadas por la revista Diez Minutos que coinciden con las recientes declaraciones de la colaboradora de ‘Sálvame’ confesando que en ocasiones duda si su separación de Omar ha sido lo correcto: “Es un tío que no me merezco. A veces digo: ¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete”, comentaba en su programa, sin descartar una futura reconcilicación con el surfero aunque “si no sé lo que voy a cenar esta noche, imagínate si voy a saber lo que voy a hacer mañana. Lucharé por ser feliz cada día y cuando acabe el día decir: Lo he hecho bien”, ha revelado.

Centrada en cuidar a su padre, Bernardo Pantoja -que acaba de recibir el alta tras varias semanas ingresado en un hospital en Sevilla -Anabel prefiere no pronunciarse sobre las imágenes de Omar de lo más cómplice con una atractiva y desconocida morena.