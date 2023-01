Omar Montes contesta a su nuevo enemigo: “¿Quién es El Langui?”

Omar Montes está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera musical, tanto que este sábado se mostraba pletórico en la firma de su último Disco, “Quejíos De Un Maleante”, en el Fnac de Madrid. El cantante, que llegaba a la esfera pública hace años y se ha hecho un hueco no solo en los escenarios, sino también en los platós de televisión.

Hace unos días, el Langui llamaba ‘mentiroso’ a Omar, asegurando que es mentira que pertenezca al barrio madrileño de Pan Bendito, y ahora el cantante le ha querido contestar: “¿tú crees que me va a preocupar a mi El Langui a dÍa de hoy? ¿Quién es El Langui? Se enfadó porque le dijeron que qué se siente al ser el segundo de Pan Bendito y él dijo que Omar no es de Pan Bendito, no soy el segundo pero tampoco el 10, estarás el 30 o asÍ, hay cantantes de Pan Bendito que son mejor que él”.

En declaraciones para Europa Press, Omar nos confesaba que este 2023 es el año en el que puede llevar a cabo una colaboración con Isabel Pantoja, ya que “me han llamado y yo con ella, tu sabes”. Al parecer “me llamó hace tiempo esa muchacha, su representante, me dijo que le gustaría” y él no lo ha dudado en ningún momento. Además, nos ha confirmado que la tonadillera estaría muy ilusionada con su próxima gira: “la veo muy bien”.

También le hemos preguntado por la canción de Shakira con Bizarrap con indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía: “muy bien, en sus película cada uno cuenta a lo que le da la gana, ¿qué has dicho, al despecho? puede contar lo que quiera, es su vida, cuenta lo que le da la gana, es para expresarse, la he visto una canción urbana, de pop”. Eso sí, Omar muestra su más sincera opinión y piensa que “a lo mejor, por el tema de los niños hay que mantenerse un poco más de eso... pero si lo tomamos como música, si fuera Piqué no estaría ofendido, es una canción y en un año no se acuerda nadie”.