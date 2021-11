Olvido Hormigos cuenta como está su relación con Toño Sanchís

Hace mucho tiempo que no sabemos nada de Toño Sanchís y lo cierto es que nos encantaría poder saber cómo está, cómo es su nueva vida, a qué se dedica profesionalmente ahora que ya no representa a la grande de la televisión -Belén Esteban- y sobre todo, en qué punto se encuentra su litigio con Belén Esteban.

Aunque no sabemos nada de él por los medios de comunicación, por redes sociales la verdad es que no para de hablar de sus ‘enemigos’ de Telecinco. También sabemos de él cuando hablamos con algunos de sus amigos, como en esta ocasión, que hemos podido hablar con Olvido Hormigos y nos ha contado cómo está.

Olvido Hormigos sigue defendiendo a ultranza a Toño Sanchís a pesar de que se metiera con el peso del marido de su exrepresentada, Belén Esteban, en redes sociales. Un hecho que olvido justifica: “Él es que está muy dolido. Le han mucho daño. El daño que le han hecho a él no se puede comparar con decir tiene sobrepeso. No es comparable”.

Lo que sí que nos ha asegurado Olvido es que la relación que tiene con Toño Sanchís no es la misma que hace años: “A Toño lo quiero mucho. No tenemos mucho contacto físico, pero yo le quiero y él también a mí. Hablamos por teléfono de vez en cuando, están bien, pero no sigo las redes sociales ni las de Toño tampoco, no te puedo decir”

Alejada de la televisión y centrada en su carrera de maestra, le exconcejala, asegura que tiene superado el episodio del vídeo erótico suyo que se hizo público y es un tema que en su familia ya no se trata porque: “No hace falta. Y Valeria ojalá espero que no se entere nunca”.